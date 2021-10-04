Около 1700 орловцев заразились коронавирусом уже после прививки

Общее число вакцинированных – около 200 тысяч человек.

Порядка 1700 привитых жителей Орловской области заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Александр Румянцев, руководитель орловского управления Роспотребнадзора, в эфире программы «Готов ответить» на «Первом областном».

При этом, общее количество вакцинированных в нашем регионе приближается к отметке в 200 тысяч человек. Это означает, что вероятность заболевания после прививки сокращается до 1% При этом, ни один из заболевших после прививки не умер.

В целом, по мнению Румянцева, нет никаких предпосылок для снижения заболеваемости. Анализируя ситуацию в более крупных городах, можно предположить дальнейшее увеличение количества зараженных.

ИА «Орелград»