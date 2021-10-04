Пожилым орловцам обещают работу и доступную медицину

Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения утвердили в регионе.

Исполняющий обязанности главы региона Вадим Соколов утвердил план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации второго этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Орловской области». В число ответственных исполнителей включены профильные департаменты обладминистрации и общественные организации. О выполнении мероприятий они будут обязаны ежеквартально отчитываться перед областным департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

План насчитывает несколько десятков пунктов. Так, часть из них посвящена вопросам трудоустройства граждан старшего возраста. Как известно, многие из них сталкиваются с проблемой занятости – удержаться на работе тяжело, но еще сложнее – найти работу в почтенном возрасте. Все-таки работодатели приоритет отдают более молодым сотрудникам.

Для решения этих проблем областные власти запланировали несколько мероприятий. Например, предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования при содействии органов службы занятости. Пройти обучение за бюджетный счет могут пенсионеры, планирующие возобновить трудовую деятельность, а также предпенсионеры. Считается, что новые познания повысят их конкурентоспособность на региональном рынке труда.

Предусмотрено и проведение в регионе мониторинга соблюдения норм и правил законодательства о защите трудовых прав работников предпенсионного и пенсионного возраста. Кроме того, областные власти поручили наладить проведение «информационно-разъяснительной работы среди работодателей о возможностях трудоустройства граждан старшего поколения». Довольно большой раздел документа посвящен мерам по повышению качества и доступности медицинской помощи.

В данном случае также запланирована организация дополнительного профессионального образования, только получать его будут врачи и медсестры, работающие с пожилыми орловцами. Кстати, курс взят на увеличение количества таких специалистов. Повысить качество медпомощи и социальных услуг власти собираются за счет налаживания межведомственного взаимодействия соответствующих органов исполнительной власти Орловской области. Также предусмотрено внедрение мер профилактики когнитивных расстройств у граждан старшего поколения.

ИА «Орелград»