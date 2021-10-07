Леонид Музалевский поздравил Петра Юдина с назначением на пост руководителя орловского СК

В мероприятии принял участие зампредседателя Следственного комитета РФ генерал-майор Сергей Горяйный.

Сегодня, 7 октября, в актовом зале следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области состоялось представление руководителя следственного управления СК РФ по Орловской области полковника юстиции Петра Юдина с участием заместителя Председателя Следственного комитета РФ генерал-майора юстиции Сергея Горяйного.

Петра Юдина с назначением поздравил спикер Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Глава регионального заксобрания пожелал ему крепкого здоровья и удачи в делах, выразил уверенность, что присущие Петру Ивановичу высокие личные качества и большой опыт практической деятельности способствуют выполнению самых ответственных задач, стоящих перед следственным управлением региона.

СПРАВОЧНО:

Пётр Иванович Юдин родился в 1965 году в Большеберезниковском районе Мордовской АССР.

В 1987 году поступил на юридический факультет Мордовского государственного университета, который окончил в 1992 году.

В 1991 году назначен на должность помощника Ковылкинского межрайонного прокурора.

С 1992 по 1997 годы занимал должности от следователя прокуратуры района до следователя по особо важным делам следственного управления прокуратуры Республики Мордовия.

В 1997 году назначен заместителем прокурора города Саранска по следствию.

С 1998 по 2007 годы занимал должности прокурора-криминалиста следственного управления прокуратуры Республики Мордовия, прокурора Ромодановского района Республики Мордовия.

В 2007 году назначен на должность старшего помощника руководителя Следственного управления СК при прокуратуре РФ по Республике Мордовия по кадрам.

В 2011 назначен руководителем отделения кадров Следственного управления по Республике.

9 июня 2011 года назначен на должность заместителя руководителя Следственного управления по Республике Мордовия.

Награждён нагрудным знаком «За верность Закону» II степени, медалями «За безупречную службу» III, II, I степени.

Почётный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

ИА «Орелград»