В Орле предупредили о появлении фейковых писем от налоговиков

О мошеннических рассылках в интернете рассказала сама налоговая служба.

Как сообщается на сайте управления ФНС России по Орловской области, в Сети появились подозрительные письма, которые могут свидетельствовать о реализуемой мошенниками схеме. Сообщается, что неизвестные от имени ФНС России рассылают сообщения на адреса корпоративной почты о том, что необходимо предоставить некие документы.

«Текст электронного письма составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл, — говорят в налоговой службе. — ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам. Уведомления о начисленных налогах налогоплательщики получают или в личных кабинетах, или по почте. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают».

В ведомстве подозревают, что авторами фейковых посланий могут быть аферисты. Они активизировались совсем недавно – жалобы на их действия поступают с 29 сентября. По одной из версий, при помощи таких посланий мошенники пытаются выманить у пользователей Сети их личные данные. Под угрозу, в частности, подпадают те пользователи, электронный ящик которых не имеет необходимых настроек спам-фильтров. Ранее о фейковых письмах орловцев предупреждали управление Роспотребнадзора, служба судебных приставов и даже Фонд социального страхования.

Кстати, в ближайшее время орловцы получат настоящие налоговые уведомления. Как уже писал «Орелград» со ссылкой на региональное УФНС, соответствующая рассылка уже стартовала. Налоговые уведомления в этом году получат более 196 тысяч владельцев транспорта, свыше 228 тысяч владельцев земельных участков и почти 260 тысяч владельцев объектов капитального строительства. Всего налоговыми органами Орловской области сформировано более 300 тысяч налоговых уведомлений на сумму свыше 900 миллионов рублей. Налоговые документы направляются по почте заказными письмами или размещаются в личных кабинетах налогоплательщиков.

ИА «Орелград»