Брейн-ринг в Орле оплатит мэрия

Чиновники начали поиск организатора массового мероприятия.

На фоне введения ограничений на проведение массовых мероприятий на национальном уровне администрация города Орла объявила тендер на оказание услуги по организации и проведению интеллектуальной игры «Брейн Ринг». Из бюджета города на эти цели планируется выделить 50 тысяч рублей. Для Орла, впрочем, это не новшество. Брейн-ринги здесь неоднократно проводили и ранее, как правило, мероприятия были приурочены к какому-либо значимому дню или событию. Например, подобный конкурс организовывали в честь Дня студента.

Мэрия в своем техническом задании потенциальному исполнителю сразу замечает, что услуга оказывается с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). То есть, ношение масок участниками, организаторами и, вероятно, зрителями будет обязательным. Кроме того, надо будет соблюдать социальную дистанцию. При этом, согласно техзаданию, мероприятие проводится в режиме, предусматривающем очное присутствие участников.

Победитель тендера должен не только подготовить помещение и оснастить его довольно большим количеством необходимой техники, но организовать набор и привлечь к участию в мероприятии «заинтересованных людей в количестве не менее 50 человек из числа различных категорий молодежи». Это могут быть студенты профессиональных образовательных организаций и вузов, обучающиеся учреждений дополнительного образования, представители молодежных общественных объединений и организаций.

Игра должна состоять не менее чем из семи раундов различной степени сложности с небольшими перерывами после 3-го и 6-го раундов. Во всех раундах должно быть не менее семи заданий. После каждого задания игрокам дается не менее двух минут на размышление и заполнение бланков ответа. Задания каждого раунда будут разработаны в различном формате (музыкальные, видео и текстовые задания, задания для отдельных участников команды и т.д.). В состав жюри интеллектуальной игры войдет не менее четырех человек.

В составе команд должно быть равное количество человек, но не более семи человек в одной команде. Их обеспечат необходимыми раздаточными материалами: шариковыми ручками с эмблемой игры и наборами бланков. Призы и подарки для награждения победителей и призеров по условиям также предоставляются исполнителем услуги. Приоткроем завесу тайны: это будут термокружки из нержавеющей стали и ежедневники, украшенные эмблемой игры.

ИА «Орелград»