Орловские власти пообещали денежные выплаты пострадавшим во мценском пожаре

Ранее прокуратура области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял решение о денежных выплатах мценским жителям, пострадавшим от ночного пожара, сообщает пресс-служба губернатора. Об этом заявил первый зам губернатора Вадим Соколов, находящийся на месте происшествия.

«Принято решение о денежных выплатах пострадавшим. Они будут производиться в зависимости от ущерба. Все выплаты, которые положены, будут однозначно выплачены», — подчеркнул Вадим Соколов.

Отметим, что до этого прокурор области Владислав Малкин взял на контроль соблюдение прав всех жителей, пострадавших в инциденте.

Ранее «Орелград» сообщал о крупном пожаре, который произошел сегодняшней ночью в двух корпусах мценского общежития.

ИА «Орелград»