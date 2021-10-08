Орловский район пока сохранил прежний герб

8.10.2021 | 17:00 Новости, Общество

Официальные символы новообразованного округа будут утверждены позднее.

Власти Орловского района шаг за шагом продолжают грандиозную реформу, затеянную еще в прошлом году. Напомним, это муниципальное образование постепенно реорганизуется в муниципальный округ. Соответственно, поправки вносятся в сотни нормативных актов областного уровня, не говоря уже о полном переписывании местных документов. Дошла очередь и до официальных символов. Вопрос о них был рассмотрен на заседании недавно избранного окружного Совета народных депутатов.

Первые в истории новейшей Орловщины окружные депутаты приняли решение «Об использовании  официальных символов Орловского района Орловской области». Само решение оказалось таково: «Использовать герб и флаг Орловского района в качестве официальных символов Орловского муниципального округа до регистрации официальных символов (герба и флага) Орловского муниципального округа». Словом, название сменилось, но символика пока останется прежней.

Пока еще действующее геральдическое описание герба Орловского района гласит: «В лазоревом поле с составной злато-зеленой каймой, поверх всего — сидящий на серебряном ключе о двух бородках, положенном в пояс на возникающей зубчатой двухъярусной башне того же металла, черный орел с золотыми клювом и лапами, увенчанный закрытой короной того же металла, распростерший правое крыло и сложивший левое».

Что касается флага Орловского района, то он был утвержден 23 декабря 2009 года и внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5871. Флаг составлен на основании герба Орловского района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Собой он представляет прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с каймой в 1/6 ширины полотнища, составленной из двенадцати чередующихся желтых и зеленых частей. Поверх каймы изображена выходящая из нижнего края белая башня с положенным на нее белым ключом двойной бородкой к древку, на котором сидит черный орел с желтыми клювом и лапами, увенчанный желтой закрытой короной, распростерший правое крыло и сложивший левое».

ИА «Орелград»

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