В Орле продлили процедуру банкротства скандально известного АИЖК

Суд счел, что еще рано закрывать дело о несостоятельности ипотечного агентства.

Арбитражный суд Орловской области продлил до 3 апреля 2022 года срок конкурсного производства в отношении акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области». Тем самым было удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего этой печально известной организации. По решению суда, в апреле будущего года конкурсный управляющий должен будет представить отчет о завершении всех мероприятий, предусмотренных законом о банкротстве. Впрочем, если они не будут завершены, суд вновь может продлить процедуру.

Напомним, акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» было предприятием с госучастием. Областные власти выступили в качестве его учредителя для реализации государственных жилищных проблем. Многие считали его подразделением одноименного федерального агентства. Однако на самом деле это было самостоятельное юридическое лицо, к которому его федеральный «двойник» фактически отношения не имел.

За свое недолгое существование агентство АИЖК прославилось только скандалами, в том числе связанными с хищением руководством этой организации денежных средств. Кроме того, агентство не достроило дома на улице Панчука в Орле, угодив в список тех печально известных застройщиков, которые не выполнили свои обязательства перед дольщиками. Отчеты руководства АИЖК о текущей ситуации и планах на будущее неоднократно заслушивались на заседаниях Орловского облсовета народных депутатов.

Кончилось все тем, что АО «АИЖК Орловской области» 20 декабря 2018 года само обратилось в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании его несостоятельным. Правда, к производству заявление было принято только в марте 2019 года. Решением суда от 9 апреля 2019 года АИЖК было признано банкротом. В отношении него открыли процедуру конкурсного производства сроком на один год — до 3 апреля 2020 года. Конкурсным управляющим был утвержден Борис Латышев.

Согласно закону, задачей конкурсного управляющего является «наиболее полное удовлетворение требований кредиторов за счет конкурсной массы, т.е. имущества должника, имеющегося на момент открытия конкурсного производства и выявленного в его ходе». На данный момент эта задача еще полностью не решена, поэтому суд принял решение о продлении процедуры банкротства.

ИА «Орелград»