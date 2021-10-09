В Орле активисты призвали увеличить число парковок возле детсадов

9.10.2021 | 13:00 Новости, Строительство

Народный фронт направили властям предложения по повышению безопасности дорог.

Активисты Общероссийского народного фронта в Орловской области направили в органы исполнительной власти предложения по организации безопасных подступов к школам региона, а также «дорожные карты» по исправлению недочетов на проблемных объектах». Как пояснили в этой организации, предложения были сформированы по итогам всероссийской акции «Дорога в школу». ОНФ проводит ее уже на протяжении нескольких лет,  главная цель — повышение безопасности маршрутов по дороге детей в школу.

Отметим, что предложения активистов, направленные, в том числе, и в ГИБДД, носят адресный характер. Общественники назвали властям конкретные болевые точки. Например, одно из предложений касается  обустройства парковочных карманов рядом с детскими садами. В качестве яркого примера сложившейся ситуации в ОНФ назвали орловский  детсад №90.

«Большая часть родителей привозят детей в детский сад на автомобилях, – поясняет член регионального штаба ОНФ Юрий Власов. —  Поэтому целесообразно было бы увеличить площадь имеющегося парковочного кармана, чтобы он вмещал большее количество автомобилей».

Кроме того, активисты передали властям коллективную жалобу родителей, дети которых обучаются в школе №49 на отсутствие тротуара на Силикатной улице. Ученики вынуждены ходить в школу по проезжей части, поскольку по тротуару из-за его плохого состояния пройти невозможно. Также жалоба поступила от студентов Орловского базового медицинского колледжа. По их мнению, к колледжу ведет единственная дорога, пройти по которой в дождливую погоду практически невозможно.

«Вопрос с ремонтом дороги к медицинскому колледжу мы уже неоднократно поднимали — говорит руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов. — Был подготовлен ряд обращений в администрацию города Орла. В результате единственное, что было сделано, – это отсыпка дороги асфальтовой крошкой. От этого ситуация не изменилась. При первом же выпадении осадков ямы были размыты, и дорога снова оказалась непроходимой. В текущем году мы обратились по вопросу обустройства дороги к медицинскому колледжу в прокуратуру Орловской области с предложением произвести проверку сложившейся ситуации».

ИА «Орелград»

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