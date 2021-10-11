Орловщина хочет 20 миллиардов от федерального центра

Почти половину бюджета региона сформируют за счет безвозмездных поступлений.

Правительство Орловской области одобрило основные параметры проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Соответствующее распоряжение издал исполняющий обязанности главы региона Вадим Соколов. В ближайшее время проект самого бюджета правительство передаст в облсовет народных депутатов на рассмотрение. Как правило, на процедуру верстки главного финансового документа области уходит три месяца. В последние годы депутаты не откладывали верстку на последний момент и утверждали бюджет уже в конце ноября.

Согласно распоряжению правительства, в 2022 года общий объем доходов бюджета Орловской области составит 45,634 миллиарда рублей. Из них собственные доходы (налоги и неналоговые поступления) должны составить 26,046 миллиарда рублей, а безвозмездные поступления из федерального бюджета – 19,558 миллиарда. Расходная часть запланирована в размере 45,643 миллиарда рублей, то есть бюджет предполагается сделать бездефицитным.

Впрочем, практика последних лет говорит о том, что поправки в бюджет региона приходится вносить ежемесячно. Кстати, довольно часто это связано с увеличением или, наоборот, сокращением объема поступлений из федерального центра. Орловские чиновники это знают и учитывают. В частности, тем же распоряжением Вадим Соколов утвердил перечень первоочередных расходов для включения в областной бюджет в случае поступления дополнительных доходов в 2022 году. Судя по документу, областные власти прогнозируют, что дополнительно бюджет может получить 9,384 миллиарда рублей. В этом случае первоочередные расходы составят в общей сложности 4,46 миллиарда. Оставшуюся сумму, видимо, будут распределять по ситуации.

Примечательно, что примерно треть от общей суммы предполагаемых дополнительных бюджетных ассигнований уже зарезервирована для нужд департамента здравоохранения. Чуть более 2 миллиардов рублей получит департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения, свыше 1,3 миллиарда – департамент образования. Своя доля зарезервирована и для администрации губернатора и правительства Орловской области – от общего «дополнительного пирога» ей может достаться 96,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»