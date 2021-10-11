Орловским частным школам перепадет почти 40 млн рублей из бюджета

11.10.2021 | 9:11 Новости, Образование

Распределение субсидий утвердили областные власти.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление об утверждении распределения субсидий из областного бюджета частным образовательным организациям. По сути, чиновники уточнили объемы этих финансовых вливаний. Поясним, что предоставление господдержки частным школам и детсадам предусмотрено региональным законодательством. Деньги выделяются на возмещение затрат по финансовому обеспечению получения образования. Главное условие – организация должна иметь действующую государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам.

Согласно новому постановлению правительства региона, общий объем выделенных в 2021 году из областного бюджета субсидий должен составить чуть более 39,8 миллиона рублей. В список получателей субсидий включено семь организаций и два индивидуальных предпринимателя, работающих в сфере образования. Так, согласно постановлению автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная «Школа «Леонардо» в этом году получит 5,43 миллиона рублей, «Лицей Магистр» — 6,3 миллиона, «Школа Виндзор» — 1,06 миллиона рублей.

Кроме того, субсидия в размере 4,65 миллиона рублей положена частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №75 открытого акционерного общества «Российские железные дороги». В трех случаях получателями субсидии объявлены религиозные учреждения. Так,  Орловская православная гимназия во имя священномученика Иоанна Кукши получит из региональной казны 6,9 миллиона рублей, Православная   гимназия – пансион во имя преподобного Сергия Радонежского» — 710,4 тысячи рублей, Орловская православная гимназия имени Преподобного Алексея – 9,4 миллиона. Два предпринимателя сообща получат более 5,3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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