В Орле оштрафовали поставщика областной больницы

11.10.2021 | 17:29 Закон и порядок, Новости

Арбитраж вынес решение по делу о сорванной поставке оборудования.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление бюджетного учреждения «Орловская областная клиническая больница» к обществу с ограниченной ответственностью «Махаон», зарегистрированному в Екатеринбурге. Медики просили о расторжении гражданско-правового договора и взыскании с ответчика более 47 тысяч рублей. Представители компании с предъявленной суммой претензий не согласились, посчитав ее завышенной.

Как следует из материалов дела, 22 декабря 2020 года на основании протокола подведения итогов электронного аукциона между «Махаоном»  и Орловской областной клинической больницей был заключен гражданско-правовой договор. Компания обязалась поставить в медучреждение  пульсоксиметр стоимостью около 450 тысяч рублей.  Этот медицинский контрольно-диагностический прибор предназначен для неинвазивного измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови — пульсоксиметрии.

По условиям договора, поставщик был обязан самостоятельно доставить товар заказчику в течение пяти дней с момента заключения договора, однако этого не сделал. Больница направила поставщику письмо с предложением расторгнуть договор, а также заплатить пени и штраф. Указанная претензия было оставлена ответчиком без ответа. Изучив доводы сторон, суд удовлетворил иск частично. Он решил расторгнуть гражданско-правовой договор, как и просила больница. Однако сумма заявленных требований была снижена. Нарушившего условия договора поставщика обязали заплатить небольшую неустойку за нарушение срока поставки товара в размере 2354 рубля и штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 22 459 рублей. Таким образом, нерадивый поставщик заплатит чуть более 24,8 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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