Орловские пожарные дважды за сутки тушили бани

Пострадавших нет.

Сотрудники орловского МЧС дважды за одни сутки ликвидировали пожары в банях. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Вчера в 16.28 поступило сообщение о возгорании бани в селе Упорой Дмитровского района. Прибыв на место, спасатели увидели, что баня горит по всей пощади. Огонь мог перекинуться на стоящий рядом жилой дом. Баня сгорела вместе с конструкцией кровли, но жилой дом удалось спасти.

А сегодня ночью в 02.16 стало известно, что горит баня в селе Ильинское Хотынецкого района. По всей площади горела кровля. Огонь также мог распространится на близлежащие постройки. В итоге, крыша сгорела, а баня изнутри была закопчена.

В обоих случаях пострадавших не было, а причины пожаров устанавливаются.

ИА «Орелград»