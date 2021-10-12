Под Орлом ревнивец разбил сопернику телевизор

За свои деяния ревнивый орловец предстал перед мировым судом.

Вступило в силу постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное в Верховском районе. Перед мировым судом предстал местный житель, которого обвиняли в умышленном уничтожении чужого имущества. Как следует из материалов дела, преступление он совершил в порыве ревности, причем избрал весьма странный способ поквитаться с обидчиком. Установлено, что в мае 2021 года обвиняемый вместе со своей супругой пришли домой к их общему знакомому.

Супруги находились в состоянии алкогольного опьянения. Цель визита была не совсем обычной – женщина сказала мужу, что забыла в гостях у приятеля свою сумочку. За ней супруги и отправились. Видимо, у мужа зрели подозрения еще по пути к дому, поскольку он, увидев, что хозяина дома нет, а на двери висит замок, от злости разбил рукой окно веранды. На шум явился сосед, у которого был ключ от двери. Супруги объяснили ему, что пришли за забытой сумочкой, после чего сосед открыл им дверь и разрешил войти внутрь.

В чужом доме муж разыграл настоящую сцену ревности. Он вдруг понял, что сумочку его жена забыла у приятеля вовсе не в тот момент, когда они оба были у него в гостях. На почве ревности он тут же устроил любимой скандал, а также решил насолить сопернику. Сначала он разбил две чашки и пепельницу, которые подвернулись под горячую руку на кухне. А затем ударом ноги сбил с тумбочки телевизор, отчего тот упал на пол и разбился. Причиненный хозяину материальный ущерб превысил 11 тысяч рублей.

Кстати, именно соперник и спас ревнивца от уголовной ответственности. В ходе предварительного слушания в суде он завил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обидчика в связи с примирением. В обоснование потерпевший указал, что подсудимый загладил причиненный вред, возместив стоимость разбитого телевизора, а также извинился перед ним. На этом дело было закрыто.

ИА «Орелград»