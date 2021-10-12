В Орле потребовали повысить стипендии студентам

С резким заявлением выступила Федерация профсоюзов Орловской области.

Текст заявления адресован региональным властям, а сам вопрос о необходимости повышения стипендий обучающихся профессиональных организаций Орловской области был обсужден на заседании президиума Федерации профсоюзов. Как пояснили в этой организации, заявление было поддержано всеми областными профсоюзами. Проблема на самом деле обсуждается уже достаточно давно. В профсоюзы региона поступают многочисленные обращения студентов-очников, которые учатся в ссузах. Жалуются они на маленькие стипендии.

«Этот вопрос является одним из самых острых для учащейся молодежи, — говорят в Федерации профсоюзов Орловской области. — Студентам стипендии не хватает даже для оплаты проезда в общественном транспорте».

В организации подчеркивают, что данный вопрос неоднократно поднимался профсоюзами на различных площадках, в том числе на встрече губернатора Орловской области Андрея Клычкова с профсоюзным активом, которая прошла 16 марта 2021 года. На дворе уже октябрь, однако ситуация не изменилась. Профсоюзы напоминают, что стипендиальное обеспечение регулируется постановлением правительства Орловской области, в нем закреплена нижняя планка на уровне 400 рублей. Понятно, что областные стипендии намного ниже, чем стипендии в вузах.

Есть проблема и с индексацией, утверждают активисты. В указанном постановлении регионального правительства закреплено положение о ежегодной индексации стипендий ежегодно с 1 сентября. Ее размер регламентируется законом о бюджете. Однако он устанавливается на таком уровне, что можно только представить себе реакцию самих обучающихся. Например, в 2020 году размер индексации стипендий в Орловской области составил 1,01. То есть при минимуме в 400 рублей прибавка составила всего 4 рубля.

«Такой процент индексации стипендий несопоставим с уровнем инфляции, — заявляют в Федерации профсоюзов. — В то же время, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» регламентирует индексацию стипендий по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции».

Добавим, что в своем заявлении активисты не просят, а предлагают властям Орловской области «обратить самое пристальное внимание на данные проблемы и найти возможность для выделения дополнительных денежных средств в региональном бюджете на соответствующий период».

ИА «Орелград»