В Орле курсант «школы милиции» выследил и задержал пьяного водителя

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру Орловского района.

Полиция завершила расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщили в пресс-службе ведомства. Любопытно, что выявить и задержать злоумышленника помог курсант ведомственного вуза.

«Инцидент произошел 20 мая 2021 года. В дежурную часть отдельного СБ ДПС ГИБДД регионального УМВД поступило сообщение от курсанта Орловского юридического института МВД РФ им. В.В. Лукьянова о том, что водитель автомобиля «Daewoo Matiz» в микрорайоне Болховский, предположительно, управляет транспортным средством в состоянии опьянения. Дежурный незамедлительно направил на место происшествия экипаж ОСБ ДПС ГИБДД УМВД, несущий службу неподалеку.

Полицейские связались со звонившим курсантом, который в это время с неравнодушным водителем «Лады» ехал за данным автомобилем. Когда предполагаемый правонарушитель прибыл на территорию гаражного кооператива, он оставил свое транспортное средство и попытался скрыться, однако был задержан курсантом ведомственного вуза и вовремя подоспевшими инспекторами ДПС.

По результатам освидетельствования у орловца 1973 года рождения было установлено состояние алкогольного опьянения средней степени. Кроме этого, полицейские выяснили, что в феврале текущего года данный мужчина был лишен права управления транспортным средством за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — рассказала пресс-служба УМВД.

В настоящее время расследование дела завершено, все материалы направлены в прокуратуру Орловского района.

ИА «Орелград»