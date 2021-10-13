В Орле незаконно закрыли уголовное дело о хищении

Добиться возобновления следствия прокуратуре удалось только по суду.

В прокуратуре Орловской области рассказали о довольно странной ситуации, которая находится на личном контроле у прокурора региона Владислава Малкина. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, ранее на личный прием к прокурору пришел учредитель компании «Т-Трейд». По сути, он пожаловался на бездействие органов следствия. Бизнесмен рассказал о том, что возбужденное уголовное дело, связанное с хищением товарно-материальных ценностей этой организации, было прекращено. Владелец фирмы категорически не согласился с таким решением и попросил прокурора о помощи.

«Установлено, что постановление о прекращении уголовного дела было вынесено с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с ходатайством о разрешении отмены незаконного процессуального решения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области. — Судом требования ведомства удовлетворены, по уголовному делу будет продолжено расследование. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре».

Это не первый подобный случай. Напомним, недавно работа следователей стала предметом обсуждения на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона. В частности, был поднят вопрос о состоянии законности при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях и возбуждении уголовных дел. По словам Владислава Малкина, за 8 месяцев текущего года в данной сфере выявлено более 12 тысяч нарушений. Было заявлено, что только в этом году орловские прокуроры отменили почти 9 тысяч незаконных постановлений об отказах в возбуждении уголовных дел и 64 постановления о возбуждении уголовного дела. Кроме того, по их инициативе на учет было поставлено 399 преступлений, ранее известных, но не зарегистрированных.

ИА «Орелград»