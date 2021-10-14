На «Орловскую ниву» наложили финансовые санкции

Санкции наложены по требованию отделения Пенсионного фонда РФ.

Арбитражный суд Орловской области принял решение о наложении финансовых санкций в размере 43 650 рублей на акционерное общество «Агропромышленный комплекс «Орловская Нива». Напомним, эта компания находилась в государственной собственности региона, но перешла в частную собственность во времена правления губернатора Александра Козлова. Решение арбитраж вынес, рассмотрев заявление Орловского отделения Пенсионного фонда России.

Причем санкции могли быть гораздо более крупного размера, поскольку истец просил взыскать с ответчика 436 500 рублей. Как следует из материалов дела, федеральным законом установлены порядок и сроки представления сведений индивидуального персонифицированного учета. Согласно ему, страхователь ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в Пенсионный фонд сведения о каждом работающем у него застрахованном лице.

В данном случае «Орловская нива» представила исходную форму за 2020 год на 873 своих работников, но сделала это с небольшим опозданием – форма была представлена 3 марта. Пенсионный фонд счел это правонарушением и выставил финансовые санкции. Их размер был рассчитан по очень простой формуле – за каждого застрахованного работника компании насчитали по 500 рублей штрафа. Так и получилась заявленная в суде сумма в 436 500 рублей.

Представители компании факт правонарушения не оспаривали, но просили уменьшить величину санкций. Арбитраж счел возможным уменьшить размер штрафа в 10 раз, поскольку данное правонарушение было совершено впервые, а срок сдачи отчетности был нарушен незначительно. Кроме того, при вынесении решения суд указал на отсутствие умысла на совершение правонарушения и негативных последствий в виде ущерба, причиненного гражданам, обществу и государству.

ИА «Орелград»