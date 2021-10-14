В Орле дорогу отремонтировали только после вмешательства ОНФ и прокуратуры

Длительная эпопея с ремонтом дороги в переулке Фруктовом завершилась.

В Орле только вмешательство активистов Общероссийского народного фронта и прокуратуры Заводского района областной столицы помогло добиться ремонта дороги в переулке Фруктовом. Как уточнили в региональном отделении ОНФ, местные жители ждали этого 15 лет. Чиновники упорно отказывались решать этот вопрос. Между тем, как говорят активисты, дорога была в таком ужасном техническом состоянии, что в непогоду машины экстренных служб отказывались подъезжать к расположенным здесь домам.

«Последний раз дорогу в переулке Фруктовом ремонтировали еще в 80-е годы прошлого века, — рассказали в ОНФ. — За долгий период эксплуатации от асфальтового покрытия практически ничего не осталось. В переулке располагаются 26 частных домов. Здесь проживают семьи с маленькими детьми, а также семьи, где есть пожилые граждане, инвалиды и ветераны ВОВ».

Минувшей зимой уставшие от неравной борьбы с чиновниками горожане обратились за помощью к «фронтовикам». Однако своими силами активисты тоже не сумели добиться положительного результата. Они трижды направляли официальные обращения в мэрию, не раз выезжали на место, прихватив с собой журналистов. Но все усилия были тщетными до тех пор, пока в дело не вмешалась «тяжелая артиллерия». После выхода сюжета на телевидении прокурор Орловской области лично выехал на место и осмотрел дорогу.

«По поручению прокурора Орловской области прокуратурой Заводского района города Орла была проведена проверка, — говорит старший помощник прокурора Заводского района Павел Чекарев. — В ходе нее были выявлены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. В адрес администрации города Орла внесено представление об устранении нарушений закона, которое было рассмотрено и удовлетворено».

Только после этого была разработана проектно-сметная документация и проведен аукцион по выбору подрядчика. На днях ремонтные работы были завершены. Более того, сообщается, что «совместно с переулком Фруктовым администрация города отремонтировала и близлежащие улицы. Это позволило улучшить движение через новые дороги, соединив переулки Карачевский и Маслозаводский через Фруктовый». Остается надеяться, что отремонтированные дороги прослужат достаточно долго.

ИА «Орелград»