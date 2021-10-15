Еще одно орловское ведомство пожаловалось на мошенников

Активизировавшиеся в регионе аферисты выдают себя за сотрудников ПФР.

Отделение Пенсионного фонда России по Орловской области обратилось к жителям региона с призывом соблюдать осторожность и повышенную бдительность. Ведомство сообщает, что в последнее время в регионе активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками ПФР. В связи с этим орловцам напоминают о том, что настоящие сотрудники Пенсионного фонда не посещают граждан на дому и уж тем более не запрашивают их персональные данные вне клиентских служб.

«Пенсионный фонд России в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не пускать незнакомцев в свой дом, — говорится в ведомственном обращении. — Также не стоит сообщать незнакомым людям в личной беседе (по телефону, по электронной почте и другим каналам связи) свои паспортные данные, номера банковских карт, СНИЛС и другую конфиденциальную информацию».

Для работы с клиентами в ПФР создана и действует служба, которая так и называется – клиентской. Найти номера ее телефонов можно на официальном сайте Орловского отделения ПФР. Кроме того, информацию о работе этой службы можно уточнить по телефону «горячей линии» (4862) 72-92-36. «Если вам звонят в дверь и представляются сотрудниками Пенсионного фонда, то это повод насторожиться: возможно, это мошенники!», — резюмируют авторы обращения.

Напомним, ранее орловские налоговики рассказали, что с 29 сентября в ФНС России поступают жалобы о получении подозрительных писем. Неизвестные от имени этого ведомства рассылают сообщения на адреса корпоративной почты о том, что необходимо предоставить документы. Текст электронного письма составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл.

А в марте 2021 года управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области призвало жителей региона проявлять бдительность. В ведомстве тогда тоже предупредили о мошенниках, которые ловко маскируются под якобы госслужащих. Как следовало из обращения, аферисты звонили бизнесменам и предупреждали их о проверке, которая якобы вот-вот должна пройти. Затем предлагали приобрести у них некие нормативно-правовые документы, связанные с грядущей «проверкой», чтобы «исключить негативные последствия от проверки».

ИА «Орелград»