Обманувшего органы занятости орловца наказали

В Орловской области разоблачили очередного мнимого безработного.

Данное уголовное дело было направлено на рассмотрение в мировой суд судебного участка Новосильского района Орловской области. Местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 УК РФ. Мужчину заподозрили в том, что он обманом похитил бюджетные средства в качестве пособия по безработице. Сумма похищенного составила чуть более 16 тысяч рублей. Органы дознания установили, что орловец воспользовался новой опцией от государства. Напомним, весной прошлого года правительство страны упростило процедуру регистрации в качестве безработного, разрешив делать это дистанционно через личный кабинет информационно-аналитической системы «Работа в России».

В апреле прошлого года подозреваемый заполнил такую форму через интернет. При этом он получил уведомление о возможных последствиях обмана. Кроме того, он был предупрежден об обязанности своевременно сообщать в Центр занятости населения Новосильского района обо всех изменениях, связанных с переменой места жительства и трудоустройства. По результатам рассмотрения заявления орловец был признан безработным. Соответственно, ему установили периоды и размеры пособия по безработице.

Однако затем специалисты службы занятости узнали, что в период нахождения на учете в качестве безработного и получения пособия данный гражданин трудоустроился. Одно из местных предприятий взяло его на должность комплектовщика и заключило с ним бессрочный трудовой договор. Безработный должен был незамедлительно уведомить об этом Центр занятости, чтобы его сняли с учета. Но о том, что нашел работу, он умолчал и еще какое-то время получал пособие. В результате суд признал его мошенником и наказал судебным штрафом в размере 5000 рублей.

ИА «Орелград»