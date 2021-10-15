Тиньков стал главным по курортам Орловской области

Распоряжение о проведении курортной работы издал губернатор Клычков.

В Орловской области появилась новая рабочая группа, целиком составленная из чиновников администрации региона. Соответствующее распоряжение издал губернатор Андрей Клычков. Как следует из документа, новый коллегиальный орган займется работой по «описанию местоположения границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения».

Затем полученные и обобщенные сведения планируется внести в Единый государственный реестр недвижимости. Из преамбулы документа также следует, что данная работа будет проводиться в соответствии с распоряжением правительства страны, которое еще в 2017 году утвердило целевую модель «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества».

Председателем рабочей группы губернатор назначил Игоря Тинькова, зампреда правительства Орловской области по развитию инфраструктуры. В ее состав также включены начальник управления земельных отношений Геннадий Эльманович, начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования Наталья Дульцева, начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Наталья Иобст, начальник главного правового управления Наталия Николаева и другие.

Отметим, что законодательство о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах основывается на положениях Конституции и состоит из соответствующего федерального закона и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Согласно ФЗ, округ санитарной (горно-санитарной) охраны – это особо охраняемая территория с установленным в соответствии с законодательством режимом хозяйствования, проживания и природопользования. Данный режим должен обеспечивать защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения.

Также, согласно закону, лечебно-оздоровительная местность – это территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения. В свою очередь, природные лечебные ресурсы – это минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха.

ИА «Орелград»