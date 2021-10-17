В Ливнах на комфорте сэкономили 1,8 миллиона рублей

Городские аудиторы оценили реализацию программы благоустройства.

Контрольно-счетная палата Ливен завершила проверку целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы». Проверяемый период охватил весь 2020 год. Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды. Всего на ее реализацию в прошлом году в бюджете было предусмотрено 35,054 миллиона рублей.

Уполномоченным органом по размещению заказов власти города выбрали управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны. Оно и стало объектом проверки. Впрочем, грубых нарушений аудиторы не нашли. В своем отчете они отметили, что всего было проведено 12 электронных аукционов. По результатам проведенных закупок в 2020 году экономия в целом составила 1,836 миллиона рублей, или 5,1 процента от начальной максимальной цены контрактов.

Нарушения были выявлены со стороны нескольких подрядчиков, которые не уложились в оговоренные сроки выполнения работ по трем муниципальным контрактам. Чиновники направили в их адрес претензии на уплату пени, правда, их общая сумма выглядит смехотворно малой – всего 11,4 тысячи рублей. Были установлены и иные нарушения. В минувшем году в рамках данной программы были благоустроены 9 дворовых территорий 17-ти многоквартирных домов и три общественные территории: сквер имени Николая Поликарпова, «Славянский сад» и сквер воинов-интернационалистов.

«В целом муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ливны» в 2020 году характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов и выполнением всех запланированных целевых показателей (индикаторов)», — резюмирует КСП.

ИА «Орелград»