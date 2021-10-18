В Орле отвели месяц на оценку борьбы с коррупцией в налоговых органах

Свое мнение может высказать любой желающий в дистанционном режиме.

Жители Орловской области получили возможность оценить противодействие коррупции в налоговых органах региона, не выходя из дома. Причем для этого у них будет целый месяц. Как пояснили в региональном управлении ФНС России, с 15 октября по 15 ноября в режиме онлайн пройдет опрос общественного мнения. Отметим, что он анонимный, личных персональных данных в анкете указывать не надо. Да и сам опросник составлен по минимальной форме: орловцам предложен всего один вопрос и три варианта ответа на него.

Вопрос сформулирован так: «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?». Соответственно, надо выбрать нужный уровень этой борьбы, который может быть высоким, средним и низким. Пройти этот мини-опрос можно на сайте ФНС в разделе «Противодействие коррупции». Так как по всей стране он проводится одновременно, респонденту следует выбрать из предложенного списка свой регион, в данном случае Орловскую область.

«Мнение граждан имеет важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений, — говорят в областной налоговой службе. — Напомним, в целях минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений в УФНС по Орловской области круглосуточно функционирует «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции: (4862) 54-47-50».

Как писал «Орелград», аналогичные антикоррупционные опросы проводят и другие государственные службы и ведомства. Например, ранее подобное анкетирование организовало региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Кстати, в этом ведомстве тоже работает антикоррупционный «телефон доверия», который принимает сообщения в автоматическом круглосуточном режиме. По номеру (4862) 72-52-83 орловцы могут сообщить о противоправных действиях приставов, включая факты злоупотреблений служебным положением.

«Телефон доверия обеспечивает гласность и открытость деятельности судебных приставов, — говорят в УФССП. — Кроме этого, он способствует своевременному реагированию на обращения граждан и выявлению фактов коррупционных проявлений. По каждому обращению проводится тщательная проверка и при наличии нарушений действующего законодательства в действиях должностных лиц принимаются необходимые меры реагирования. Конфиденциальность обращения гарантируется».

ИА «Орелград»