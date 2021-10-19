Орловского губернатора поблагодарили за уборку мусора

Глава региона лично помог убрать мусор от подъезда многоквартирного дома.

Администрация губернатора и правительства Орловской области подвела итоги работы с обращениями граждан в третьем квартале 2021 года. По сложившейся традиции это ведомство отдельно в своем отчете остановилось на благодарностях. Согласно приведенным данным, всего за отчетный период времени в адрес чиновников областного уровня поступило 43 благодарности от жителей Орловской области. Простым гражданам, судя по статистике, пришлось по душе оперативное решение поставленных ими вопросов.

Так, из 43-х благодарностей четыре были адресованы лично губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Его администрация рассказала, за что именно простые граждане выражали признательность главе региона. Так, одна из благодарностей была выражена за «оперативное решение вопроса о вывозе крупногабаритного строительного мусора вблизи подъезда №7 многоквартирного дома №30 по улице Советской в городе Орле».

В другом случае губернатора поблагодарили «за оперативное решение вопроса о ликвидации аварийного дерева вблизи частного домовладения №17 по улице Кленовой в деревне Старополево Глазуновского района», а еще в одном — за оказанное содействие в благоустройстве территории Городского парка культуры и отдыха в областной столице. Личное вмешательство губернатора в решение указанных проблем, конечно, похвально, но сам характер этих проблем настолько местечковый, что остается только гадать, почему для их решения потребовалось вмешательство главы региона.

Добавим, что четвертая благодарность Клычкову была высказана за оказанное им содействие в решении вопроса об увековечении памяти погибшего участника Великой Отечественной войны. В данном случае речь идет о памятнике на воинском захоронении, расположенном в селе Никольское Хотынецкого района.

ИА «Орелград»