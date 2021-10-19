В Орловской области предрекли рост зарплаты и снижение безработицы

Амбициозные планы на будущее озвучили власти Ливенского района.

Администрация Ливенского района Орловской области одобрила прогноз социально-экономического развития этой территории на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Поясним, что этот документ ляжет в основу бюджета, который верстается муниципальными властями. Прогноз охватывает все сферы жизни и в целом является позитивным по всем направлениям. Например, один из его разделов посвящен уровню жизни местного населения. Ключевым параметром здесь являются доходы.

Согласно приведенным данным, по итогам 2020 года среднемесячная заработная плата в Ливенском районе составила 28 744,2 рубля, а по итогам текущего года она прогнозируется в размере 30 729,8 рубля, то есть прирост по сравнению с прошлым годом ожидается на уровне 6,9 процента. В 2022 году, по мнению ливенских чиновников, зарплата в районе вырастет еще на 4,6 процента, а в прогнозном периоде 2023-2024 годов среднегодовой рост прогнозируется на уровне 4,3 процента.

Позитивные прогнозы даны и относительно рынка труда и занятости. По данным администрации Ливенского района, среднесписочная численность работников в 2020 году составила 5764 человек. В 2021 году она оценивается в 5760 человек. В 2022 году прогнозируется небольшой рост численности работников относительно 2021 года на 20 человек. А к 2024 году ожидается, что среднесписочная численность работников района составит 5853 человек.

«Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2021 года составляла 123 человек, уровень безработицы – 1,1 процента, — говорится в постановлении властей. — Численность официально зарегистрированных безработных к концу 2024 года прогнозируется в 110 человек, уровень фиксированной безработицы – 1 процент».

ИА Орелград