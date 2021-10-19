В Орловской области сняли введенный 8 лет назад карантин

Упразднена карантинная фитосанитарная зона по амброзии и повилике.

О снятии карантина объявило Территориальное управление Россельхознадзора. Речь идет об упразднении карантинной фитосанитарной зона по таким опасным сорным растениям, как амброзия полыннолистная и повилика. Эти растения относятся к видам Ambrosia artemisiifolia L. и Cuscuta spp. соответственно. Карантин был введен еще в 2013 году. Фитосанитарная зона занимала немалую площадь в 65 га, располагалась она в поселке Хардиково на территории администрации Платоновского сельского поселения Орловского района.

Буквально на днях специалисты ТУ Россельхознадзора провели очередное обследование данной территории. В результате они зафиксировали факт полной ликвидации популяций амброзии полыннолистной и повилики. Уже более трех лет подряд эти вреждоносные растения не встречаются в карантинной фитосанитарной зоне. Последняя в связи с этим теперь упразднена.

«Мероприятия, проводившиеся под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора согласно разработанной и утвержденной программе по локализации очагов и ликвидации популяций амброзии полыннолистной и повилики, позволили полностью уничтожить карантинные сорняки», — заверили в ведомстве.

Местные жители теперь буквально могут вздохнуть свободно. Дело в том, что амброзия полыннолистная – это не только злостный сорняк, который засоряет зерновые, пропашные и технические культуры, а также обочины дорог. Это растение во время своего цветения вызывает у человека мощные аллергические реакции. А при поедании его коровами ухудшает вкусовые качества молока.

ИА «Орелград»