Приставы помогли налоговикам взыскать 469 млн рублей

В Орле две федеральные службы обсудили результаты сотрудничества.

В Орле в формате видеоконференции прошло межведомственное рабочее совещание, в котором приняли участие сотрудники двух региональных управлений – Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы. Участники обсудили результаты и перспективы сотрудничества. В частности, речь зашла о взыскании задолженности по обязательным платежам в бюджет – налогов, сборов и страховых взносов. Как подчеркнули в пресс-службе УФССП России по Орловской области, руководство этого ведомства уделяет данному направлению деятельности большое внимание.

«В результате комплекса принятых мер за 9 месяцев 2021 года орловские судебные приставы пополнили консолидированный бюджет, взыскав задолженность по налогам и сборам на 469,166 миллиона рублей, — сообщили в областной службе судебных приставов. — Это на 129,513 миллиона рублей, или на 38 процентов больше, чем за 9 месяцев 2020 года».

Иными словами, годом ранее за аналогичный период времени приставы взыскали с должников более 339,65 миллиона рублей. В управлении ФНС России тоже считают, что межведомственное сотрудничество приносит хорошие плоды. Одним из самых эффективных инструментов принудительного взыскания в налоговой службе называют совместные с приставами рейды. Как пояснили ранее в УФНС, подобные мероприятия «направлены на установление имущества должника с целью ареста этого имущества для погашения налоговой задолженности».

В ходе рейдов индивидуальные предприниматели и юридические лица зачастую сразу же находят возможность погасить задолженность, чтобы избежать наложения ареста на их имущество. В качестве примера в налоговой службе привели результаты взаимодействия приставов и сотрудников Межрайонной ИФНС №8. За 8 месяцев 2021 года судебными приставами-исполнителями Заводского, Советского, Железнодорожного и Северного районов города Орла, а также МОСП по особым исполнительным производствам было произведено 87 арестов имущества на общую сумму 59,5 миллиона рублей. По итогам рейдов была погашена и перечислена задолженность в бюджет в размере 38,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»