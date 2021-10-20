В Орле заявили о значительном росте налоговых поступлений

Согласно официальным данным, сборы налогов выросли на треть.

В текущем году простые жители и организации города Орла выплатили государству на 33,6 процента денег больше, чем годом ранее. Такие данные приводит управление ФНС России по Орловской области. Сообщается, что сведения приведены по итогам девяти месяцев 2021 года. За это время на территории областного центра налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ было перечислено более 15,4 миллиарда рублей. Кстати, это более чем в два раза превышает годовой бюджет самого города.

«Федеральный бюджет пополнился более чем на 4,7 миллиарда рублей, что составило 152,6 процента к уровню прошлого года, — говорят в управлении ФНС. — Основной рост сложился по НДС, платежи которого увеличились на 42,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 3,7 миллиарда рублей».

Значительно увеличились и поступления в территориальный бюджет. В этом году орловцы перечислили в него уже свыше 10,6 миллиарда рублей, или на 26,6 процента больше, чем годом ранее. Как говорят налоговики, основную часть сборов по традиции составили поступления по НДФЛ – налогу на доходы физических лиц. Платежи по нему за девять месяцев текущего года превысили 4,6 миллиарда рублей и выросли на 6,8 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Кроме того, заметный рост сложился по налогу на прибыль – в 1,7 раза, всего собрано более 3,3 миллиарда рублей, — продолжают в УФНС. — Доходы по налогу на имущество организаций составили 973,8 миллиона рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 17,1 процента. Также в 1,5 раза выросли поступления от применения упрощенной системы налогообложения, они составили более 1 миллиарда рублей».

Стоит отметить, что в бюджет самого Орла за отчетный период времени поступило всего лишь около 1,4 миллиарда рублей налогов. С одной стороны, это неплохо, так как результат текущего года оказался выше прошлогоднего на 17 процентов. С другой стороны, городу осталось чуть менее 10 процентов от всех собранных в нем налогов. По сути, он является одним из главных доноров областного бюджета, и ежегодно ему же приходится выпрашивать на свои нужды и области дополнительные средства.

ИА «Орелград»