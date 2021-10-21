Главу «Орелгосзаказчика» отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Алексея Васильева.

Заводской районный суд города Орла избрал меру пресечения в отношении Алексея Васильева, начальника казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик». Как уже писал «Орелград», он был задержан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ходатайство в суд подало Следственное управление СК РФ по Орловской области, которое просило заключить Васильева под стражу, ведь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В ходатайстве было сказано, что у следствия имеются достаточные основания полагать: «осознавая тяжесть содеянного и неизбежность наказания, находясь на свободе, Васильев А.А. может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства и иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу и установлению истины по нему». Отметим, что прокурор в своем заключении просил ходатайство следователя удовлетворить.

Однако, как рассказали в пресс-службе Заводского районного суда, сам Васильев и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства. Они заверили суд в том, что обвиняемый скрываться от следствия не намерен. К тому же срок действия его загранпаспорта истек, поэтому выехать за границу он не может. Кроме того, «Васильев А.А. занимает активную позицию в рамках уголовного дела, направленную на установление истины». В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя и избрал в отношении Васильева меру пресечения в виде домашнего ареста. Впрочем, следствие имеет право обжаловать это постановление в областном суде.

Напомним, под подозрение попало исполнение контракта на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок», расположенном в поселке Ивановское Орловского района. По версии следствия, Васильев, зная, что работы на сумму более 4,1 миллиона рублей не выполнены, а часть работ выполнена с нарушением строительных норм и не подлежит приемке, подписал межотраслевую форму о приемке законченного строительством объекта общей стоимостью более 23 миллионов рублей.

В результате действий Васильева, как говорится в сообщении на сайте суда, «были существенно нарушены охраняемые законом интересы организации – КУ ОО «Орелгосзаказчик», а бюджету Орловской области причинен ущерб на вышеуказанную сумму, обусловленный невозможностью ввода объекта в эксплуатацию и как следствие – невозможностью его использования гражданами».

ИА «Орелград»