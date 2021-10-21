В орловской больнице им. Семашко начаты пуско-наладочные работы на кислородной станции

21.10.2021 | 12:12 Медицина, Новости

Мощность заполнения – до 30 тонн кислорода.

Начались пуско-наладочные работы на кислородной станции в больнице скорой медицинской помощи  им. Н.А. Семашко. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков п прямом эфере в соцсетях.

По словам главы региона, установленные резервуары имеют мощность заполнения до 30 тонн кислорода. Это должно создать хороший резерв медицинского кислорода.

Также Клычков в очередной раз призвал орловцев пройти вакцинацию. В качестве удобной возможности для заботы о своем здоровье он назвал выходные дни, объявленные территории всей страны с 30 октября по 7 ноября.

ИА «Орелград»

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