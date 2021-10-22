«Длинные выходные» в Орловской области могут стать длиннее федеральных

22.10.2021 | 10:10 Медицина, Новости, Общество

Власти региона пока не определились с количеством выходных.

Орловские областные власти могут удлинить «Длинные выходные», объявленные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире социальных сетей.

На федеральном уровне удлиненные выходные продлятся с 30 октября по 7 ноября. Но в Орловской области выходные могут объявить раньше, увеличив таким образом общее количество дней для отдыха. На данный момент областная власть собирает информацию по всем сферам экономики, чтобы принять окончательное решение.

Губернатор Клычков снова призвал использовать длительные выходные для того, чтобы сделать прививку от коронавируса.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования