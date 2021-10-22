«Длинные выходные» в Орловской области могут стать длиннее федеральных

Власти региона пока не определились с количеством выходных.

Орловские областные власти могут удлинить «Длинные выходные», объявленные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире социальных сетей.

На федеральном уровне удлиненные выходные продлятся с 30 октября по 7 ноября. Но в Орловской области выходные могут объявить раньше, увеличив таким образом общее количество дней для отдыха. На данный момент областная власть собирает информацию по всем сферам экономики, чтобы принять окончательное решение.

Губернатор Клычков снова призвал использовать длительные выходные для того, чтобы сделать прививку от коронавируса.

ИА «Орелград»