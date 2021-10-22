Губернатор Орловской области встретился с зампредом Правительства

Федеральный центр поддержит крупные орловские проекты.

Андрей Клычков посетил с рабочим визитом Москву и встретился с заместителем председателя Правительства Маратом Хуснуллиным, сообщает пресс-служба губернатора. Поездка стала продолжением деятельности по выполнению поручений Михаила Мишустина, которые он дал в ходе визита в Орел.

Региональная и федеральная власти координируют свою усилия по решению целого ряда проблем. В первую очередь, это достройка многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы.

Также обсуждалось будущее строительство Западного обхода города Орла. Этот дорожный объект должен принципиально разгрузить транспортные потоки областной столицы.

«Кроме того, договорились о рассмотрении возможности поддержки со стороны федерального бюджета в части решения жилищных проблем детей-сирот, ускорения переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, увеличения объемов жилищного строительства в условиях подорожания жилья и строительных материалов. Отдельно обсудили сложную ситуацию по трем домам в Орле — ул. Металлургов, 38 и 40, Кромскому шоссе, 15, которые требуют срочного расселения. Будем прорабатывать вопрос о финансовой поддержке», — рассказал Андрей Клычков.

ИА «Орелград»