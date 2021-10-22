Под Орлом «закрыли» любителя текилы

За решетку на 9 месяцев отправлен житель Верховского района.

Как сообщает пресс-служба Верховского районного суда Орловской области, рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который до этого не раз попадал в поле зрения полиции. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 319 и 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В первом случае мужчина в присутствии посторонних граждан с использованием грубой нецензурной брани оскорбил сотрудника полиции.

Как посчитал суд, подсудимый при этом унизил честь и достоинство представителя власти, находившегося при исполнении должностных обязанностей, и тем самым причинил ему моральный вред. Во втором случае того же правонарушителя признали виновным в краже. Было установлено, что в мае 2021 года он, находясь в торговом зале магазина «Красное и Белое», похитил бутылку текилы «Сауза Сильвер» емкостью 0,7 литра, крепостью 38 градусов и стоимостью 1016 рублей 64 копейки.

Отягчающим вину обстоятельством было признано то, что незадолго до кражи мужчина был наказан арестом сроком на 10 суток за другое правонарушение. По совокупности преступлений он получил приговор в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Впрочем, обвинительный вердикт еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционную инстанцию.

ИА «Орелград»