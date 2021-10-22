УФАС проверит сделку фонда капремонта на 568 миллионов рублей

Антимонопольный орган приостановил дорогостоящие торги.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области направило уведомление в адрес некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». В нем антимонопольщики сообщают регоператору о приостановке торгов до тех пор, пока по существу не будет рассмотрена жалоба, поступившая от одного из столичных ООО.

Фирма пожаловалась на действия организатора торгов при проведении электронного аукциона на оказание услуг и выполнение работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовых шахт. Конкурсная документация также предусматривает разработку проектов на ремонт, замену и модернизацию лифтов в многоквартирных домах Орловской области. Начальная (максимальная) цена договора установлена в размере 568,93 миллиона рублей. По мнению столичной фирмы, заказчик при организации торгов нарушил требования статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции».

Поясним, что извещение о закупке было размещено в государственной информационной системе 29 сентября 2021 года. Заявитель указывает на то, что речь в документации идет о 207 объектах, расположенных на территории Орловской области. Для ремонта и замены лифтов требуется квалифицированный подрядчик. Однако, как указано в жалобе, к потенциальным претендентам предъявлен целый ряд жестких требований, которым подрядная организация должна отвечать одновременно.

Кроме того, предметом аукциона является замена лифтового оборудования в многоквартирных домах. При этом работы должны быть выполнены в городах Орел, Мценск и Ливны, то есть в разных местах. Заявитель полагает, что объедение в один лот работ в разных территориальных районах привело к увеличению начальной (максимальной) цены, и, как следствие, к «искусственному» ограничению конкуренции, предоставив лишь «избранным» подрядным организациям возможность принять участие в вышеуказанном аукционе. Так это или нет, оценит специальная комиссия, созданная в управлении ФАС. Рассмотрение жалобы назначено на 26 октября.телег

ИА «Орелград»