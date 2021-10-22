В Орле продолжают строить самую большую школу региона

22.10.2021 | 11:20 Новости, Строительство

Вчера на объекте прошло очередное рабочее совещание.

В Орле продолжается строительство школы на улице Зеленина, которая станет самой большой в Орловской области. Вчера прошло очередное рабочее совещание, в котором приняли участие представители администрации города Орла, МКУ «Управления капитального строительства г. Орла», главного подрядчика ООО «Техспецкомплект», а также представителей организаций, ответственных за техприсоединения к объекту.

«По словам представителей АО «Орелоблэнерго» до конца года на площадку завезут  и установят подстанцию мощностью 0,4 кВ, что позволит подать на стройплощадку электроэнергию. В дальнейшем она будет питать газовую котельную и школу.

Сейчас над строительством школы, которая обещает быть самой большой в Орловском регионе, трудится 50 человек и 5 единиц спецтехники. Уже выполнена кладка наружных стен с утеплением и гидроизоляцией, идет обратная засыпка строительных пазух.

Уже к концу этого месяца темпы возведения школы на ул. Зеленина вырастут в двое: в ноябре на объект прибудет второй башенный кран, будет увеличено число рабочих», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно плану, в новую школу смогут ходить 1225 детей.

ИА «Орелград»

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