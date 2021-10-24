Муниципальную землю распродали под Орлом

План по продажам земли в 3 раза перевыполнили в Ливнах.

Власти города Ливны обсудили работу с муниципальным имуществом в текущем году. Как уточнили в мэрии, доклад на эту тему представила глава профильного городского отдела Екатерина Жихорева. По ее словам, в 2021 году в муниципальный бюджет от аренды земельных участков поступило 21,437 миллиона рублей. При этом план составляет 31 миллион рублей. Уменьшение показателей, по словам докладчика, связано с выбытием участков из реестра объектов аренды – их попросту выкупили как простые граждане, так и организации.

«От продажи земельных участков в бюджет поступило 21,004 миллиона рублей при годовом плане 7 миллионов рублей, — рассказала Екатерина Жихорева. — Увеличение планируемых показателей связано с выкупом крупных земельных участков арендаторами».

Кроме того, 11-ти семьям в этом году власти города предоставили землю общей площадью 11 000 квадратных метров. Речь идет о тех льготниках, которые имеют право на бесплатные участки от государства в рамках соответствующего областного закона. Также, по словам докладчика, в этом году в Ливнах была проведена инвентаризация земельных участков на 80 улицах, для этого был нанят кадастровый инженер.

«В управление муниципального имущества обратились собственники земельных участков, расположенных по улицам Зеленая, Московская и Песочная, за оформлением прилегающей к домовладениям территорий, — проинформировала Екатерина Жихорева. – Они увеличили общую площадь своих участков путем заключения соглашений о перераспределении земли. В бюджет города от перераспределения поступило 97 тысячи рублей».

ИА «Орелград»