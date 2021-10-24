Орловским «детям войны» выдадут удостоверения

Новый документ получат более 44 тысяч жителей Орловской области.

Орловский областной Совет народных депутатов готовится рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Закон Орловской области «О Детях войны Орловской области». В частности, его планируется дополнить статьей 1.1. Согласно ей, гражданам с указанным выше статусом учреждениями социальной защиты населения будут выдаваться соответствующие удостоверения. Форма, а также порядок выдачи удостоверения и его замены будут утверждены правительством Орловской области после того, как новая редакция закона начнет действовать.

Еще одно предложенное дополнение заключается в следующем: меры социальной поддержки будут предоставляться «детям войны Орловской области» независимо от наличия у них удостоверения. Словом, никто от новшества не пострадает. Сам закон в базовой редакции был принят летом 2016 года. Согласно ему, «детьми войны» в регионе считаются граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и имеющие место жительства на территории Орловской области.

Принятие поправок потребует дополнительных вложений, так как изготовление удостоверений ляжет на областной бюджет. Необходимые расчеты уже произведены. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что в настоящий момент в Орловской области насчитывается 44 400 «детей войны». Стоимость изготовления одного бланка удостоверения составляет 30 рублей. Здесь для примера была взята стоимость изготовления удостоверения многодетной семьи Орловской области. Таким образом, общая сумма финансовых средств, необходимых на изготовление бланков удостоверений единого образца, подтверждающих статус «детей войны Орловской области», составляет 1,332 миллиона рублей.

ИА «Орелград»