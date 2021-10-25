В Орле очередная «Газель» застряла в арке Александровского моста

«Мост глупости» поймал очередную жертву.

Очередной самоуверенный водитель «Газели» стал жертвой коварной арки Александровского моста. В пятницу корреспондент «Орелграда» стал свидетелем ситуации, которая многократно повторялась в прошлом.

Водитель грузовика пытался проехать под Александровским мостом вопреки ограничению по высоте. Как и многие предшественники, он застрял в арке моста.

Подобные происшествия в этом месте происходят регулярно. По неофициальным подсчетам, за 2021 год застряло уже двузначное число «газелей».

ИА «Орелград»