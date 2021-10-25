В Орловской области обещают погасить долги перед детьми-сиротами

В регионе нашли способ решить жилищную проблему детей-сирот.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил региональную программу «Поэтапная ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Ее действие рассчитано до 2025 года. Общий объем финансирования составляет 1,712 миллиарда рублей. Из них средства областного бюджета составят 1,54 миллиарда, а оставшуюся долю регион получит из федерального бюджета.

Финансирование будет осуществляться в рамках государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области». Ее целью является ликвидация накопившейся задолженности «путем обеспечения детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений и путем предоставления жилищных сертификатов».

Как следует из паспорта программы, в Орловской области задолженность по обеспечению жильем по состоянию на 1 января 2020 года имелась перед 1253 детьми-сиротами. На исполнении в муниципальных образованиях Орловской области на 1 января 2021 года находилось 54 судебных решения, принятых в защиту жилищных прав детей-сирот. Проблема остается актуальной и сегодня и, как заверяют областные власти, находится на особом контроле.

«Мероприятия программы направлены на ликвидацию до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, включенных в список детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, на 1 января 2020 года, — говорится в пояснении к документу. — Программа предусматривает исполнение комплекса взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, позволяющих реализовывать оперативное решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и эффективному расходованию средств областного бюджета».

Получается, что участниками программы потенциально могут стать вышеуказанные 1253 человека. Кстати, в 2021 году на исполнение судебных решений по искам сирот в областном бюджете было заложено 207,6 миллиона рублей. Эта сумма учитывала все судебные решения, принятые на момент формирования проекта закона об областном бюджете на 2021 год. Согласно официальным данным, по состоянию на 1 января 2021 года уровень освоения органами местного самоуправления средств на обеспечение жильем детей-сирот варьировался от 81 до 100 процентов в зависимости от района.

«При этом основной проблемой, с которой сталкиваются муниципальные образования Орловской области при формировании специализированного жилищного фонда для детей-сирот, является отсутствие достаточного количества жилищного фонда, соответствующего установленным требованиям», — отмечают авторы программы.

ИА «Орелград»