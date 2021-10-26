Бюджет Орловской области прирастет на 874 миллиона

Поправки в главный финансовый документ внесет Орловский облсовет.

Правительство Орловской области внесло на рассмотрение в Орловский областной Совет народных депутатов проект изменений в закон об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Как следует из пояснительной записки, он подготовлен в целях уточнения параметров бюджета за счет роста налоговых доходов. Если депутаты согласуют предложенный проект, то общий объем доходов и расходов областного бюджета увеличится на 874,762 миллиона рублей и составит 44,211 миллиарда рублей. Отметим, что бюджет региона, как и в начале года, по-прежнему является бездефицитным.

После внесения поправок объем собственных налоговых и неналоговых доходов региона достигнет отметки в 24,147 миллиарда рублей. За счет этого увеличения, а также за счет сокращения расходов на обслуживание государственного долга Орловской области, планируется увеличить расходы на «социалку». Так, 784,6 миллиона рублей планируется направить на оплату труда работников бюджетной сферы, причем более 612 миллионов из них будут выделены на оплату труда работников общеобразовательных организаций и классное руководство.

На публичные нормативные обязательства и социальные выплаты будет направлено 57,854 миллиона рублей. За счет налоговых поступлений Дорожного фонда на 121,2 миллиона рублей будут увеличены его расходы. Проект закона, в котором «отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции», будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента. Как правило, с учетом важности и актуальности такие законопроекты принимаются сразу в двух чтениях.

ИА «Орелград»