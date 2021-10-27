Орловцам дали шанс поразить мир на Олимпийских играх в Пекине

Сразу несколько уроженцев Орловской области стали кандидатами на поездку на Олимпиаду.

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список спортсменов-кандидатов в национальную сборную, которые будут проходить подготовку к зимним Олимпийским играм 2022 года. Напомним, форум пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине. На данный момент уроженцы Орловской области представлены только в одном виде спорта – бобслее (скелетоне). В расширенный список ОКР включены орловцы Анастасия Дудкина, Юлия Егошенко, Анастасия Макарова, Виктория Шабалина, Сергей Бакланов и Роман Кошелев.

Ни один из этих спортсменов не будет представлять в основном зачете Орловскую область. Так, Дудкина заявлена за Москву, Бакланов – за Воронежскую область, остальные — за Краснодарский край. Бонусы за их выступления Орловская область может получить только в рамках так называемого параллельного зачета, который ведется среди субъектов РФ. Орловцам предстоит непростое сражение за право поехать на Олимпиаду, поскольку в расширенный список участников состязаний в бобслее и скелетоне на данный момент включено 53 российских спортсмена.

Главные успехи орловцев на зимних олимпиадах связаны именно с бобслеем. Так, уроженец Орла Филипп Егоров, заслуженный мастер спорта, был членом олимпийской сборной команды России по бобслею на Олимпиадах в Солт-Лейк-Сити и Турине. На последней из них в 2006 году он стал серебряным олимпийским призером в составе боба-четверки. Участником Олимпийских игр 1992 года был и другой известный орловский спортсмен Алексей Головин. Он был чемпионом СССР и призером чемпионата Европы.

ИА «Орелград»