Орловские налоговики закрывают офисы и общаются с людьми на улицах

Налоговые инспекции в регионе меняют режим и формат своей работы.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, налоговые инспекции региона приостановят прием посетителей в нерабочие дни, объявленные властями. Делается это в соответствии с поручением Федеральной налоговой службы. Прием и обслуживание налогоплательщиков будут приостановлены 1 по 3 ноября 2021 года. В эти дни бумажную корреспонденцию будут принимать через специальные боксы, установленные на входе в налоговые инспекции.

«Кроме того, воспользоваться услугами налоговой службы орловцы смогут с помощью электронных сервисов ФНС позволяющих, не выходя из дома, отслеживать актуальную информацию об объектах собственности, контролировать состояние расчетов с бюджетом, подавать декларации о доходах, получать налоговые уведомления и оплачивать налоги в один клик и многое другое», — говорят в областной налоговой службе.

Пока закрытие офисов только планируется, орловские налоговики продолжают проведение крупномасштабной информационной кампании. Они напоминают жителям региона о приближающемся сроке уплаты имущественных налогов. Напомним, налоги за 2020 год не позднее 1 декабря этого года необходимо заплатить владельцам транспорта, земельных участков и объектов капитального строительства. Чтобы напомнить жителям об этом, сотрудники налоговых инспекций региона раздают им информационные листовки.

«Акция прошла на улицах, в скверах и парках городов и поселков Орловской области, в торговых центрах и на рынках, — отчитались в УФНС. — При раздаче листовок специалисты налоговых инспекций соблюдали санитарно-эпидемиологические правила. Напомним, не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогоплательщикам — физическим лицам заказными письмами либо через личные кабинеты направляются налоговые уведомления. Произвести их оплату можно в отделениях банков, с помощью терминалов, а также через сервисы Федеральной налоговой службы».

Чтобы получить налоговое уведомление повторно, нужно обратиться любую налоговую инспекцию либо в отделения МФЦ Орловской области.

ИА «Орелград»