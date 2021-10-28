Около тысячи орловских организаций получили статус свободных от COVID-19

Более половины — торговые организации.

Почти тысяча орловских компаний вошли в перечень организаций, свободных от COVID-19. Об этом вчера сообщила пресс-служба губернатора.

Это означает, что все сотрудники этих организаций либо вакцинированы, либо уже переболели коронавирусной инфекцией.

Более половины списка, 536, составляют торговые организации. 135 — организации общепита. 90 — финансовые организации, 68 — салоны красоты.

67 свободных от ковида компаний относятся к категории «прочие организации». Сюда включены туристические агентства, юридические бюро, психологические консультанты и т.д.

Также в перечне 34 организации, предоставляющие бытовые услуги, по 20 спортивных и досуговых коллективов, 14 медицинских и 13 образовательных организаций. Еще одно предприятие из списка оказывает населению транспортные услуги.

ИА «Орелград»