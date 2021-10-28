<

Около тысячи орловских организаций получили статус свободных от COVID-19

28.10.2021 | 9:57 Медицина, Новости

Более половины — торговые организации.

Почти тысяча орловских компаний вошли в перечень организаций, свободных от COVID-19. Об этом вчера сообщила пресс-служба губернатора.

Это означает, что все сотрудники этих организаций либо вакцинированы, либо уже переболели коронавирусной инфекцией.

Более половины списка, 536, составляют торговые организации. 135 — организации общепита. 90 — финансовые организации, 68 — салоны красоты.

67 свободных от ковида компаний относятся к категории «прочие организации». Сюда включены туристические агентства, юридические бюро, психологические консультанты и т.д.

Также в перечне 34 организации, предоставляющие бытовые услуги, по 20 спортивных и досуговых коллективов,  14 медицинских и 13 образовательных организаций. Еще одно предприятие из списка оказывает населению транспортные услуги.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования