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Руслан Фрайда займет место Василия Иконникова в орловском облсовете

28.10.2021 | 16:12 Новости, Политика

Руслан Фрайда стал депутатом областного Совета от КПРФ.

Депутатский мандат Василия Иконникова, который снова стал сенатором Совета Федерации, перешел его однопартийцу Руслану Фрайде, сообщила пресс-служба облсовета.

6 октября областные депутаты выбрали Иконникова сенатором от Орловской области, после чего он написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата облсовета. Поскольку Василий Николаевич прошел в региональный парламент по партийному списку КПРФ, то его место перешло кандидату, который был следующим по списку.

Им оказался Руслан Фрайда, который уже был областным депутатом и входил в состав комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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