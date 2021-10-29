Уголовное дело Ивана Залогина передано в суд

Работник департамента здравоохранения, выполнивший незаконное указание Залогина, сотрудничал со следствием. Он получил условный срок.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ивана Залогина, бывшего руководителя областного департамента здравоохранения.

Ранее «Орелград» сообщал о том, что крупного чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Уголовное дело будет рассмотрено в Советской районном суде. Отметим, что подельником Залогина был его подчиненный, выполнивший незаконные указания. По информации пресс-службы прокуратуры, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело было выделено в отдельное производство.

Подчиненный Залогина был осужден. Он «получил» полтора года условного срока.

ИА «Орелград»