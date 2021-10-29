Выборы депутата Госдумы в Орле обошлись в 116 миллионов рублей

Облизбирком подготовил финансовый отчет о прошедших в сентябре выборах.

Избирательная комиссия Орловской области подготовила и утвердила отчет о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Напомним, выборы прошли в сентябре этого года, победу на них одержала Ольга Пилипенко, представлявшая «Единую Россию». Спустя полтора месяца после выборов стало известно, сколько казенных денег было потрачено.

Согласно отчету, который опубликован в открытом доступе, всего на подготовку и проведение выборов депутата Госдумы в Орловской области было израсходовано 116,769 миллиона рублей. По традиции, большая часть средств, а это более 89,3 миллиона рублей, ушла на оплату труда всех тех людей, которые были задействованы в процессе. Так, 83,016 миллиона рублей составила дополнительная оплата труда членов комиссии с правом решающего голоса, 6,313 миллиона — вознаграждение работников аппарата комиссии, работающих на штатной основе. Начисления на дополнительную оплату труда потянули на 2,13 миллиона рублей.

Кроме того, облизбирком потратил 2,291 миллиона рублей на изготовление избирательных бюллетеней и 455,2 тысячи — на изготовление другой печатной продукции. Канцелярские расходы составили 1,224 миллиона. Еще 1,924 миллиона рублей были выплачены тем, кто привлекался к работе в избирательных комиссиях по гражданско-правовым договорам. Что именно они делали, понять сложно, так как, согласно отчету, платили им не за сборку оборудования, транспортные услуги или уборку помещений, а за некие «другие работы». Кстати, в целом «другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов», составили почти 18 миллионов рублей. Утвержденный облизбиркомом финансовый отчет направлен в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

ИА «Орелград»