Электоральный диктант стартовал в Орловской области

Старт мероприятию дала областная Избирательная комиссия.

Постановление о проведении образовательной акции «Электоральный диктант» издала Избирательная комиссия Орловской области. Акция является частью регионального «Плана мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)». Основная цель диктанта заключается в правовом просвещении молодых и будущих избирателей, повышении их интереса к выборам. Акция продлится по декабрь. Она официально считается образовательной.

Как говорят организаторы, участники «Электорального диктанта» получат независимую оценку своих знаний в области избирательного права и избирательного процесса. Сам диктант будет проводиться с 8 по 28 ноября 2021 года. Победителей обещают назвать не позднее 12 декабря. Сделает это специально созданная комиссия. Важно знать, что участники автоматически дают свое согласие на обработку персональных данных, а также соглашаются с тем, что их имена могут быть использованы в изданиях, выставках и иных мероприятиях Избирательной комиссии без их дополнительного согласия.

Иными словами, сам факт участия в «Электоральном диктанте» является согласием с условиями его проведения. Принять участие в этом конкурсе могут граждане не младше 14 лет, проживающие на территории Орловской области. «Электоральный диктант» проводится в дистанционном формате — надо будет выполнить задания, размещенные на официальном сайте и в аккаунтах Избирательной комиссии и Молодежной избирательной комиссии. Участие является добровольным и бесплатным. Один участник может выполнить задание только один раз.

Текст «Электорального диктанта» включает в себя 30 тестовых заданий с открытыми и закрытыми вопросами. Каждый правильный ответ на закрытый вопрос оценивается в один балл. Каждый правильный ответ на открытый вопрос оценивается от 1 до 3 баллов. Всего планируется выбрать не более 10 победителей и призеров. Им будут вручены дипломы и памятные сувениры. Если среди победителей окажутся ученики 9-х и 10-х классов, то им могут дать бонус – их допустят к участию в региональном отборочном этапе Всероссийской олимпиады «Софиум» в 2022 году.

ИА «Орелград»