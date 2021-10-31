Орловская областная больница подстраховалась по суду

Медучреждение заставило подрядчика дать гарантию исполнения обязательств.

Необычное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Исковое заявление подала Орловская областная клиническая больница, а ответчиком стал ее подрядчик – курская компания «Промпроектстрой». Больница просила об обязании ответчика предоставить надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту. Курская фирма против удовлетворения заявленных требований возражала.

Как установил суд, в октябре 2020 года стороны заключили контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Завершение строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница». Подрядчик должен не только разработать проект, но и успешно защитить его перед государственной экспертизой.

Срок выполнения работ также был определен контрактом – до 30 апреля 2021 года. Стоимость была согласована сторонами в размере 11,187 миллиона рублей. Работы по контракту в установленный срок не были выполнены, но и контракт на момент рассмотрения дела в суде в установленном порядке сторонами не расторгнут. Больница решила пойти другим путем. Она сослалась на один из пунктов контракта, согласно которому его исполнение «может быть обеспечено подрядчиком путем внесения денежных средств на расчетный счет заказчика или путем предоставления банковской гарантии».

Сумма обеспечения составляет 15 процентов от начальной максимальной цены контракта, то есть 1,695 миллиона рублей. Суд установил, что 21 октября 2020 года подрядчиком в обеспечение исполнения контракта была предоставлена банковская гарантия, но срок ее действия истекал 31 мая 2021 года. В контракте же указано, что если банковская гарантия закончила свое действие, в том числе в случае просрочки подрядчиком исполнения обязательств, то подрядчик обязан предоставить заказчику новое обеспечение исполнения контракта.

Больница неоднократно обращалась к ответчику с такой просьбой, но желаемого для себя ответа не получила. Изучив представленные материалы, арбитражный суд обязал курскую компанию предоставить Орловской областной клинической больнице надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту.

ИА «Орелград»