В Орле одну новогоднюю ярмарку проведут сразу на пяти площадках

Власти назвали условия организации ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок».

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился провести с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года тематическую новогоднюю ярмарку «Сказки на девяти дубах: Река сказок». Она будет организована сразу на нескольких площадках в разных частях областной столицы: на площади Ленина, улице Ленина, площади Содружества, в парке Победы и на площади маршала Жукова. С желающими поработать на этих площадках власти заключат договоры.

Муниципальному казенному учреждению «УКХ г. Орла» мэр поручил обеспечить монтаж ярмарочных домиков согласно утвержденной схеме размещения. Согласно постановлению мэрии, ярмарка является специализированной и тематической. В будние дни она будет работать с 16-00 до 20-00 часов, в выходные и праздничные дни — с 12-00 до 21-00. Удлиненный режим работы с 12-00 до 05-00 будет введен 31 декабря 2021 года, а также 1, 6 и7 января 2022 года. На территории ярмарки разрешено проводить культурно-массовые мероприятия. Участниками могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Домики им предоставят бесплатно, однако они будут обязаны за свой счет оплачивать потребленную электроэнергию. Санитарно-эпидемиологические требованиями к ним предъявлены также жесткие.

Мэр также утвердил ассортимент продукции и услуг. Так, на ярмарке разрешено продавать шашлыки, плов, чевапчичи, люля-кебаб, буррито, кесадилью, гамбургеры, хот-доги, шаурму, сэндвичи, самсу, хачапури, пиццу, картофель фри с топингами, жареные каштаны и другое. Из крепких напитков можно продавать глинтвейн, но только при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. При оказании услуг общественного питания разрешено использовать только бумажную посуду с новогодней символикой. Кроме того, на ярмарке разрешат торговать сувенирами и оказывать фотоуслуги, включая услуги автоселфи.

ИА «Орелград»